Tüketici güveni Haziran'da geriledi
Tüketici güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %6.5 düşüşle 85.1'e geriledi.
Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre tüketici güven endeksinin hesaplanmasında kullanılan alt endekslerde 2023 Ocak ayından itibaren mevsim etkisi tespit edilmedi.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabilmekte.