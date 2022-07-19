Tüketici kredileri 2.9 milyar lira azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 8 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 69 milyar 935 milyon lira artarak 6 trilyon 336 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

BDDK haftalık bültenine göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Temmuz itibarıyla 2 milyar 893 milyon lira azalışla 909 milyar 813 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 348 milyar 590 milyon lirası konut, 24 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 536 milyar 817 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 634 milyon lira artarak 840 milyar 898 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 282 milyar 866 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 120 milyar 997 milyon lirası taksitli, 161 milyar 869 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), aynı dönemde 196 milyar 282 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 81 milyar 894 milyon lira oldu.