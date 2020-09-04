Tüketici kredilerinde vade düşürüldü

04 Eylül 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tüketici kredilerinde vadeyi azalttı.

BDDK toplantısında tüketici kredilerinde uygulanan 60 ay vadenin 36 aya indirilmesine karar verildi.

BDDK’da aktif rasyosu formülündeki revizyonun ardından Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarına destek verecek bir karara daha imza atmış oldu.

BDDK’dan yapılan açıklamada “Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir” denildi.