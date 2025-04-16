Tüm gözler onun üzerinde: Powell sahneye çıkıyor! Küresel piyasalar faiz indirimi sinyali arıyor

ABD ile Çin arasında giderek kızışan tarife restleşmeleri, küresel piyasalarda risk algısını artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Özellikle ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatında getirdiği yeni kısıtlamalar, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatlarında yeni rekorlar görüldü.

ABD-Çin arasında çip gerilimi

Çip devi Nvidia, ABD yönetiminin H20 entegre devreleri dahil bazı ürünlerin Çin'e sevkiyatını artık izne bağladığını açıkladı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, yeni kısıtlamaların kendisine 5,5 milyar dolarlık bir maliyet doğurabileceğini belirtti. Bu açıklama, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının derinleştiği yorumlarına neden oldu.

Çin'in ABD'nin adımlarına karşılık olarak ülkedeki hava yolu şirketlerine Boeing jetlerinin alınmaması talimatı verdiği haberleri sonrası, Boeing hisseleri yüzde 2,36 değer kaybetti.

Powell konuşacak, beklentiler yüksek

ABD'de piyasalar, Powell'ın bugün saat 20.15’te yapacağı konuşmaya odaklandı. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirim patikasına yönelik yeni ipuçları arıyor. Para piyasalarında Fed’in 2024’te dört kez faiz indireceği beklentisi halen güçlü şekilde fiyatlansa da, son dönemde bu öngörü zayıflamaya başladı.

Powell’ın konuşmasından önce yayımlanan bazı veriler ise karışık bir tablo ortaya koydu. Fed New York Şubesi’nin nisan ayı imalat endeksi, -8,1 ile piyasa beklentilerini aştı. Öte yandan, Bank of America ve Citigroup ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 21 net kâr artışı sağladı. Bankaların hisseleri bu gelişmeler sonrası yükseliş kaydetti.

Altın yeni rekor kırdı, tahvil faizi düştü

Jeopolitik ve ticari belirsizliklerin etkisiyle altına olan talep hızla artıyor. Dün 3 bin 230 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün 3 bin 292 dolara çıkarak rekor tazeledi. Şu dakikalarda altın 3 bin 289 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e geriledi.

Avrupa'da ECB beklentisi, Asya'da belirsizlik baskısı

Avrupa piyasaları, ABD’den gelen çip hamleleri ve Trump'ın tarife söylemlerindeki göreli yumuşamayla daha temkinli bir seyir izliyor. Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisi ve ECB’nin yarınki faiz kararı öncesi yatırımcılar bekle-gör moduna geçti. Para piyasaları, ECB’nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor.

Dün Avrupa’da İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 1,41, Almanya DAX 40 yüzde 1,43, Fransa CAC 40 yüzde 0,86, İtalya FTSE MIB 30 ise yüzde 2,39 yükseldi.

Asya tarafında ise ABD’nin yeni çip kısıtlamaları ve büyümeye dair makroekonomik sinyaller, baskılı seyri beraberinde getirdi. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,4 büyürken, sanayi üretimi martta yüzde 7,7 artış gösterdi. Ancak ABD ile tırmanan ticaret gerilimi, belirsizlikleri artırdı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ABD tarifelerinin Japonya ekonomisini etkilemesi durumunda "gerekli adımların atılabileceğini" söyledi.

Bugün Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,86, Güney Kore Kospi yüzde 0,75, Hong Kong Hang Seng yüzde 2,53, Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içi piyasalar negatif kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 düşüşle 9.393,79 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,1 düşüşle 10.381,00 puana geriledi.

Dolar/TL kuru, dün yüzde 0,1 artışla 38,0840'tan kapanırken, bugün 38,1140 seviyesinden işlem görüyor.

Takip edilecek veriler

Bugün piyasaların radarında şu veriler bulunuyor:

* 09.00 – İngiltere: Mart TÜFE

* 10.00 – Türkiye: Mart Konut Satış İstatistikleri

* 11.00 – Euro Bölgesi: Şubat Cari Denge

* 12.00 – Euro Bölgesi: Mart TÜFE

* 14.00 – ABD: Haftalık Mortgage Başvuruları

* 15.30 – ABD: Mart Perakende Satışlar

* 16.15 – ABD: Kapasite Kullanım Oranı & Sanayi Üretimi

* 20.15 – ABD: Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması