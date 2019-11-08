Tüpraş 3. çeyrekte zarar açıkladı
Tüpraş yılın 3. çeyreğinde 155.5 milyon lira net zarar açıkladı. Şirketin 9 aylık net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 azaldı.
Tüpraş (TUPRS) 2019'un 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide verilere göre, 3. çeyrekte 155.498.000 TL zarar eden şirketin 9 aylık net karı 339.782.000 TL'ye geriledi.
Bu sonuçlara göre, şirketin 9 aylık net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 82 düşüş gösterdi.
Tüpraş, 2018 yılının 3. çeyreğinde 541.602.000 TL konsolide net kar açıklamış, yılın ilk 9 ayını ise 1.946.730.000 TL'lik kar rakamıyla tamamlamıştı.