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Tüpraş 3. çeyrekte zarar açıkladı

Tüpraş yılın 3. çeyreğinde 155.5 milyon lira net zarar açıkladı. Şirketin 9 aylık net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 azaldı.

Tüpraş 3. çeyrekte zarar açıkladı
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Tüpraş (TUPRS) 2019'un 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide verilere göre, 3. çeyrekte 155.498.000 TL zarar eden şirketin 9 aylık net karı 339.782.000 TL'ye geriledi.

Bu sonuçlara göre, şirketin 9 aylık net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 82 düşüş gösterdi.

Tüpraş, 2018 yılının 3. çeyreğinde 541.602.000 TL konsolide net kar açıklamış, yılın ilk 9 ayını ise 1.946.730.000 TL'lik kar rakamıyla tamamlamıştı.

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