Tüpraş (TUPRS) bilançosunda yüzde 2800 kâr artışı

Türkiye'nin sanayi devi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Genel tabloda hem satış gelirlerinde hem de net kârlılık oranlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir ivmelenme kaydedildi.

Tüpraş (TUPRS), 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin açıkladığı tablo, ana ortaklık paylarına isabet eden 3,7 milyar TL seviyesindeki net kâr rakamıyla güçlü bir performans çiziyor. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 127 milyon TL seviyesinde kalmıştı. Böylece şirketin kârında yüzde 2800'ü aşan bir artış yaşanmış oldu.

Şirketin hasılat tarafına bakıldığında, Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde 207,5 milyar TL seviyesinde olan satış gelirlerini bu yılın ilk üç ayında 258,2 milyar TL bandına taşıdı. Maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik sayesinde brüt kâr rakamı da 17,2 milyar TL düzeyinden 21,5 milyar TL seviyesine sıçradı. Hasılat artarken faaliyet kârının da oldukça güçlü kaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

Varlıklarda artış



Dönen varlıklar cephesinde nakit ve stokların etkisiyle 260,7 milyar TL seviyesinden 315,1 milyar TL bandına bir yükseliş yaşandı. Tüpraş için finansal borçlar kalemi yatay bir seyir izleyerek 55,2 milyar TL seviyesinden 55,1 milyar TL düzeyine indi ve stabil bir görünüm sergiledi.

Şirketin toplam varlıkları 651,4 milyar TL'den 704,7 milyar TL'ye ulaşırken, nakit ve nakit benzerleri varlıklar 118 milyar TL'den 129,9 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklar ise ödenen yüksek temettülerin etkisiyle 406,9 milyar TL'den 360 milyar TL seviyesine geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerde görülen artışa rağmen, dönen varlıkların borçları karşılama kapasitesi stabil kalmaya devam ediyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. finansal yapısını güçlendirmek adına stok yönetimini optimize ederek yoldaki mallar dahil 62,1 milyar TL'lik bir stok seviyesi belirledi. Şirketin finansal borçlarının özkaynaklara oranı, sağlıklı bir bilanço yapısına işaret etmeyi sürdürüyor.