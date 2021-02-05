TÜPRAŞ'tan 1,1 milyar liralık rekor tahvil ihracı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (TÜPRAŞ) 3 Şubat 2021 tarihinde, İş Yatırım Menkul Değerler, aracılığıyla nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satışa sunulan, 728 gün vadeli kuponlu tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını açıkladı. 91 kurumsal yatırımcının da talepleri sonucunda 1,1 milyar Türk Lirası nominal değerde tamamlanan bu tahvil ihracı, Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası'nda reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ihraç olma özelliğine sahip oldu.



Bu yıl 25. yılını kutlayan İş Yatırım, sektördeki öncü konumunu pekiştirme konusundaki kararlılığını sürdürerek tüm paydaşlarına değer katmaya devam ediyor.