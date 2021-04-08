Tureks Turizm de ilk işlem gününde 'tavan' yaptı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Borsa İstanbul'da son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 3 halka arzdan ikincisi olan Tureks Turizm, bugün ilk kez işlem görmeye başladı. 12 liradan TUREX koduyla Borsa İstanbul'a kote edilen Tureks Turizm hisseleri açılışla birlikte yüzde 10 prim yaptı ve 13,2 liraya yükseldi.

1-2 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan Tureks Turizm Taşımacılık hisselerine 6.1 kat talep gelmiş ve 772 bin 538 adet yatırımcı halka arza katılmıştı. Bu yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 6.1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep gelmişti..

Matriks, 3. günde de tavan



Salı günü borsada işlem görmeye başlayan Matriks de üst üste 3. gününde de tavandan işlem görüyor. 28 liradan Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Matriks, 3. günün açılışında 37,26 liraya ulaşmış durumda.



Halka arzı rekor taleple tamamlanan Qua Granite'in ne zaman işlem görmeye başlayacağı ise henüz açıklanmadı.