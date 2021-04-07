Tureks’in halka arzında yatırımcı rekoru!

1-2 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan Tureks Turizm Taşımacılık hisselerine 6.1 kat talep geldi.

772 bin 538 adet yatırımcının katıldığı halka arz 30-31 Mart’ta 689 bin 426 adet yatırımcının talebiyle rekor kıran Matriks’i geçmiş oldu.

Şirket yarın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sonuçlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6.1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 772 bin 538 adet yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların 484.090’ı 30’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

Tureks Turizm halka arzı kapsamında toplam 772.499 gerçek ve tüzel kişiye 22.498.857 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 39 yatırımcıya ise 1.143 adet pay satıldı.