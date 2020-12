Türk bankaları için Fitch'ten uyarı, Moody's'ten not güncellemesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bugünkü raporlarında Türk bankacılık sistemine ilişkin değerlendirmeler ve kararlar yer aldı. Moody's, ülke tavanı metodlojisinde değişilikler sonrası 12'si Türkiye'den olmak üzere Orta Doğu ve Pakistan'dan toplamda 30 bankanın notlarında güncelleme yaptı.

Fitch ise Türkiye'deki bankalarla ilgili 2021 yılına yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Fitch: Zorlu ortam 2021'de de devam edecek

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için yayınladığı 2021 Görünümü raporunda, Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik toparlanmaya rağmen 2021 yılında da zorlu olmaya devam edeceğini öngördü.



Kamunun teşvik paketlerinin ve düzenleyici otorite tolerans, hoşgörüsünün azalmaya başlamasının, yüksek lira faizlerinin Türk bankalarının varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratacağını öngören Fitch, "Koronavirüs salgınının belirsiz patikası ve Türkiye'nin dıyş finansmanında zayıflıklar sektör için ek riskler. Bununla birlikte, para politikasında daha fazla öngörülebilirlmik ve lirada istikrar ile bir araya gelen ekonomik toparlanma bankaların kredi pofillerini destekler" ifadelerini kullandı.



2020'in ilk 9 ayında ölçülen düşük sorunlu kredi oranına ve iyileşen varlık kalitesine rağmen varlık kalitesi baskılarının ciddi olduğuna işaret eden Fitch, sektörün sorunlu kredi oranının ilk 9 ayda yüzde 4,1 olarak ölçülmesinde kredilerde ertelemelerin, kredi sınıflaması konusunda gösterilen toleransın ve KGF teşvikleri ile yaşanan hızlı kredi büyümesinin etkili olduğunu vurguladı.



"Kredi kalitesi ölçümlerinin, azalan devlet teşviklerinin, düzenleyici otorite toleransının azalmasının, yüksek lira faizlerinin ve ertelenen kredilerin vadelerinin gelmesi ile 2021 yılında zayıflamasını bekliyoruz" değerlendirmesini yapan Fitch, bankaların KOBİ'lere, teminatsız perakende segmente verdiklere kredilere bağlı olarak kredi risklerinin arttığını da belirtti.

Fitch, Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranının 2021 sonunda yüzde 6-6,5 aralığına yükselmesini beklediğini, ancak düzenleyici otoritenin kredi sınıflaması için toleransını 2021'in ilk yarısı sonuna kadar uzatmasının problemlerin farkına varılmasını dana da gecikmesine yol açacağını da ifade etti.

Moody's, 12 Türk bankasının notunu yükseltti

Moody's ülke tavanı metodlojisinde değişilik sonrası Türk bankalarının notlarını güncelledi. Moody's, ülke kredi notu tavanı hesaplmasında 7 Aralık'da duyurduğu değişiklik sonrasında Türkiye, Orta Doğu ve Pakistan'dan 29 bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli mevduat ve 1 bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını yükseltti.



Moody's tarafından yapılan metodloji değişikliği sonrası notlarında değişklik yaşanan Türk bankaları, T.C. Ziraat Bankasi A.S., Turkiye Is Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S., Akbank T.A.S., Turkiye Halk Bankasi A.S., Yapi ve Kredi Bankasi A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., QNB Finansbank A.S.,

Denizbank A.S., (28) Turk Ekonomi Bankasi A.S., (29) HSBC Bank A.S. ve Alternatifbank A.S. oldu.

Moody's yabancı para cinsinden uzun vadeli mevduat notları güncellenen

29 bankanın 24'ünün görünümlerinin değiştirilmediğini de belirtti.

Moody's raporunda, cari negatif görünüm dikkate alındığında Türk bankalarının uzun vardeli mevduat notlarında bir artırımın muhtemel olmadaığını ifade ederken, Türkiye'nin ülke görünümünün istikrar kazanması, faaliyet ortamında bir iyileşme yaşanması, sorunlu kredi stoğunun ve karlılığın istikrar kazanması, bankaların döviz fonlamasına bağımlılıklarında yapısal azalma olması sonrasında bankalar için görünümün 'durağan'a değiştirilebileceğini vurguladı.

Moody's, Türkiye'nin notunun düşürülmesi, faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi, varlık kalitesi ve kallılıkta beklenenden daha yüksek kötüleyme olması vce sermaye rasyolarında kayda değer bir düşüş olması durumunda bankaların uzun vadeli mevduat ve kıdemlı borç notlarının düşürülebiliceğini de belirtti.