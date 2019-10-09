"Türk bankaları İngiltere, Almanya ve Fransa'dakilerden daha iyi"

09 Ekim 2019

Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu" gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Gerçek rakip sektörün içerisinde mi yoksa dışarısında mı? Bize dışarıdan bankacılığa girmek isteyen yeni bir akım var. Dolayısıyla bu konuları değerlendirmek istiyoruz. Bizler esas itibarıyla risk yönetimi işindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Bankaların çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti:

"Klasik risklerin yanında piyasa riski, operasyonel riski, kredi risklerin dışında sürdürebilirlik konusu gündemimizde çok girmiş vaziyette. Aynı zamanda da değişimi kaçırma. Kendi işimize odaklanıp Fintek piyasada çok büyük bir pay kaptırma riskiyle de karşı karşıyayız aslında. Aynı zamanda bunun müşteri ilişkilerine ve insan kaynakları üzerine etkisi var. Türk bankacılık sektörü olarak teknolojik olarak da çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. 2004-2007 arası birçok banka Türkiye'de el değiştirdi.

Yabancı bankalar ortaklıklarla beraber piyasaya girdiler. Bunların hepsi belli ölçüde kurumsallaşma ve risk yönetimi konusunda bir takım şeyler getirmiş olabilirler ama teknoloji konusunda Türkiye'ye bu vesileyle dışarıdan gelen bir şeyin olduğunu pek sanmıyorum. Bu bizim bankamız için de diğer bankalarımız için de geçerli."

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"Türk bankacılık sektörü müşterilerini çok iyi hizmet veriyor"

Aras, teknik alt yapı ve aynı zamanda dijitalleşme ve mobil kullanım seviyeleri, genç nüfusun bu işe adaptasyonu ile birçok faktörün de sonucunda Türk bankacılık sektörü aslında müşterilerine çok iyi hizmet verdiğini belirtti.

Aras, şunları kaydetti:

"Regülasyon ve regülatör bütün bu değişimin neresinde. Çünkü netice itibariyle bankacılık bir kanunu olan belli ayrıcalıkları olan bir sektör. Bugün isteyen banka kuramıyor, isteyen mevduat toplayamıyor. Tamamen bir regülasyon altında bir yasa ile düzenlenmiş bir sektör. Onun için belli bir ciddiyet ve disiplin içerisinde yürüyor. Bu regülasyon ve kanun aslında bir yerde kanunlar bankaları koruyor. Finteklere bu kanunlar işlemiyor. Tamam onlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama onların her işi yapması serbest değil. Çünkü bankalar kanunu bu işi bankaların yapacağını tanımlamış. Ama bir yandan da regülasyon bankaları bir yerden de sıkıyor. Bundan dolayı da birtakım şeyleri de yapamaz oluyor.

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Türk bankacılığı çok önemli dönemden geçti 2000'li yılların başında 1994'ün başında yaşadığımız krizler bunların hepsi gerek bankacılara gerek regülatörlere çok şey öğretti. Bir musibet bin nasihatten iyidir lafıyla bir kriz yaşayınca birçok şey öğreniyoruz. Regülatörümüz bankaları çok sıkı bir şekilde denetliyor. Bankalarımız çok kuvvetli çok iyi gidiyor. Aslında regülasyonun disiplini ve sağlamış olduğu ciddi bir güç var."