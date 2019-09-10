"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor"

10 Eylül 2019

IIF'nin Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (CEEMEA) görünümüne ilişkin Eylül 2019 raporunun Türkiye bölümü yayımlandı.



Raporda, Türkiye'de borçlanma maliyetlerinin politika değişikliklerinin bir sonucu olarak sert bir şekilde düştüğü belirtilerek, bankaların, kredi faiz oranlarını bu ayın başında, temmuzda zirve olan yüzde 28'den yüzde 15'e düşürdüğü hatırlatıldı.



Bankaların kredi sağlamasının, varlık kaliteleri konusundaki endişeler nedeniyle bastırılmış durumda olduğu vurgulanan raporda, "Bankalar iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor ve karlılıkları artacaktır." denildi.



Türk ekonomisinin kredi kaynaklı büyümesinden dolayı özel sektörün borçluluğunun arttığına işaret edilen raporda, kurumsal sektörün borcunun 2005'te GSYH'nin yüzde 18'ine denk gelirken, bu rakamın 2019'un başında GSYH'nin yüzde 70'ine yükseldiği bildirildi.



Bankaların, borç verme kabiliyetlerini kısıtlayan enerji ve inşaat sektöründeki sorunlu kredileri bilançolarından temizlemesinin takipteki alacak oranında artışa sebep olabileceği uyarısında bulunulan raporda, söz konusu temizliğin, bankaların kredi verme kabiliyetlerini artıracağı vurgulandı.