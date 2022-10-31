Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak
TBB ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında imza töreni yapılacak.
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak.
Konsey'in kurulması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında 4 Kasım Cuma günü, saat 10:00’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşecek.
Açılış konuşmasını TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yapacağı, törene, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Bankalar Birliği’nin katılacak.