Türk Eximbank, 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde yenileyerek 466,9 milyon euro ve 218 milyon dolar olmak üzere toplam 785 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

Türk Eximbank açıklamasına göre, koordinatörlük görevini MUFG Bank ve The Commercial Bank Qatar'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlemin toplam maliyeti, euro dilim için "Euribor+yüzde 2,50", dolar dilim için "Libor+yüzde 2,75" seviyesinde belirlendi. Krediye ilişkin anlaşma dün imzalandı.

Türk Eximbank, mayıs ayında vadesi gelen işlemin yüzde 107'sine karşılık gelen tutarda güçlü bir talep gören sendikasyonunu, hedeflediği şekilde 785 milyon dolar tutarında kredi temin ederek yüzde 101 oranında yeniledi. İşleme, Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerindeki toplam 11 farklı ülkeden 31 uluslararası finansal kurum katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, uluslararası piyasalardan yoğun ilgi gören ve katılımcı banka sayısının arttığı sendikasyon işlemine ilişkin duyduğu memnuniyeti belirterek, "Küresel salgının getirdiği tüm zorluklara ve uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen hedeflerimizin üzerinde bir taleple kredimizi başarılı bir şekilde yeniledik. Sendikasyonumuza 10’u yeni olmak üzere toplamda 31 seçkin uluslararası finansal kurum katıldı. İhracatın rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, başarıyla tamamladığımız işlemimizi, Türk Eximbank’a ve ülke ekonomimize olan güvenin kuvvetli bir yansıması olarak görüyorum. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.