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Türk Eximbank, Bpifrance ile iş birliği anlaşması imzalayacak

Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasında Fransa'da bugün kapsamlı iş birliği anlaşması imzalanacak.

Türk Eximbank, Bpifrance ile iş birliği anlaşması imzalayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında Türk Eximbank ile Bpifrance Assurance Export arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalanacak.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Bpifrance Assurance Export Üst Yöneticisi Christophe Viprey imzalayacak.

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