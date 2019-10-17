Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

17 Ekim 2019

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

Güney'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney getirildi.

Güney, Vakıf Katılım'da genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Bölge kalkınma idarelerinde süre uzatımı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Akdeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görev süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Ali Güney kimdir?

Eximbank'ın yeni genel müdürü Ali Güney, 1964 yılında Rize'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu'nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Hazine Müdürü görevini sürdürdü. 2009 yılından itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Güney'in sorumluluk alanında Hazine Müdürlüğü ve Uluslararası Finansal Kurumlar Müdürlüğü de bulunuyordu. Güney, 2015 yılında Vakıf Katılıma geçti.