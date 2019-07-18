Türk Eximbank ihracatçılara 21.4 milyar dolarlık destek sağladı

18 Temmuz 2019

Türk Eximbank yılın ilk altı ayında ihracatçılara sağladığı destek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artarak 21.4 milyar dolar oldu.

Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada ilk altı ayda sağlanan desteğin 13.1 milyar dolarının nakdi kredi, 8.3 milyar dolarının sigorta olduğu, söz konusu dönemde ihracatı destekleme oranının geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 25.5'e yükseldiği belirtildi.

Bu yıl ihracatçılara bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 48.4 milyar dolar nakdi kredi ve sigorta/garanti imkanı sunmayı hedeflenen Eximbank, bu tutarın 29.4 milyar dolarının kredi, 19 milyar dolarının ise sigorta/garanti desteği olarak öngörüyor.

Öte yandan 2019 hedefleri doğrultusunda kredi ve alacak sigortası faaliyetleri ile sağlanan toplam finansman desteğinin ihracata oranı da yüzde 27'ye yükseltilecek.

Açıklamada Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları ile sunduğu destekler sonucunda Haziran 2019'da kredi bakiyesinin TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 48 artışla 141.2 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Reuters