Türk Eximbank sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Banka, uluslararası piyasalardan 418,8 milyon euro ve 161,5 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladığını bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamada sendikasyonun Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde sağlandığı ve anlaşmanın dün imzalandığı bildirildi fakat yapılan açıklamada sendikasyonun maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi.