Türk Eximbank, TL faizini 7.95'e çekti

21 Ocak 2020

ANKARA - DÜNYA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk Eximbank’ın KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerinde faiz oranını yüzde 7,95’e indirdiğini açıkladı.

Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçılara işletme ve yatırımlara yönelik uygun maliyetli finansman araçları sağlama yönünde çalıştıklarını vurgulayarak, Merkez Bankası faiz indirimleri ve yurt içi piyasalardaki olumlu gelişmelerin ihracat finansman maliyetlerine de etki ettiğini vurguladı.

Ruhsar Pekcan açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank’ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank TL kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek.” ifadelerine yer verdi.

Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank 2019’da ihracatçılara toplam 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığını hatırlatarak, 2020’de finansmanın artarak devam edeceğini, faiz oranlarındaki düşüşün de ihracatçıların rekabet gücüne katkı vereceğini vurguladı.