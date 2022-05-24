Türk Eximbank'a 700 milyon euroluk sürdürülebilirlik temalı kaynak

Türk Eximbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi ile 700 milyon euro kaynak sağladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada sağlanan sendikasyon kredisi ile 504 milyon euro ve 206 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon euro tutarında kaynak sağlandığı belirtildi.

Açıklamada bir yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yenilediği ifade edilerek, kredinin ihracatın finansmanında kullanılacağı kaydedildi.