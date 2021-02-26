Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kâr
Türk Eximbank, geçen yıl 1,5 milyar lira konsolide olmayan net kâr elde ettiğini açıkladı.
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Türk Eximbank, 2020 yılında 1,5 milyar lira konsolide olmayan net kâr elde ettiğini duyurdu.
Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka, geçen yıl 1 milyar 511 milyon 388 bin lira konsolide olmayan net kâr elde etti.
Türk Eximbank, 2019 yılında 1 milyar 461 milyon 635 bin lira konsolide olmayan net kâr elde etmişti.