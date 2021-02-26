Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kâr

Türk Eximbank, 2020 yılında 1,5 milyar lira konsolide olmayan net kâr elde ettiğini duyurdu.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka, geçen yıl 1 milyar 511 milyon 388 bin lira konsolide olmayan net kâr elde etti.

Türk Eximbank, 2019 yılında 1 milyar 461 milyon 635 bin lira konsolide olmayan net kâr elde etmişti.