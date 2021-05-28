Türk Eximbank'tan peş peşe iki kredi anlaşması

Türk Eximbank aynı günde iki kredi anlaşması duyurdu. Dünya Bankası garantisi altında, bankalar konsorsiyumundan 120 milyon euro ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'dan 250 milyon dolar kredi temin edildi.

Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan sağlanan 120 milyon euroluk işleme Deutsche Bank AG, London Branch ve ING European Financial Services PLC katıldı. Kredi, 2 yılı geri ödemesiz, toplam 10 yıl vade olarak imzalandı. Kredinin en az yüzde 10'u, kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılayacak.Ayrıca kredinin yüzde 70'i ihracatçı KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Böylece yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılması hedefleniyor.

AIIB için bir ilk

Türk Eximbank, aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 250 milyon dolar tutarında 4,5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalandığını da duyurdu. AIIB'nin bir İhracat Kredi Kurumu ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyan kredi ile en az yüzde 5'i, kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanacak.