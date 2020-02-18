Türk gemisine saldırı iddiaları piyasalara satış baskısı getirdi

18 Şubat 2020

Küresel piyasalar, Apple'ın koronavirüs salgınından dolayı üretimin yavaşladığını ve Çin'deki talebin zayıfladığını, buna bağlı olarak marttaki çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklamasının ardından düştü. Apple açıklaması gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere riskten kaçışı tetikleyerek dünya genelinde virüs endişelerini kuvvetlendirdi, yeni bir satış baskısı yarattı. Buna ek olarak Hafter'in Libya'da bir Türk gemisini batırdığı yönünde gelen haberler yurtiçi piyasalarda ekstra baskı yarattı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Borsa İstanbul, 119.100 seviyesine kadar geri çekildi ve bu seviye üzerinde dengelenmeye çalıştı.

Dolar/TL kuru 6.07 seviyesine yükseldi.

Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 11,26 oldu.

Piyasaların gözü faiz kararında

Piyasalar bugün başlayan ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 25-50 baz puan indirim yapması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir faiz indiriminin, zaten jeopolitik endişeler nedeniyle yaklaşık iki haftadır baskı altında kalan TL varlıklar üzerinde bu baskıyı artıracağı vurgulanıyor.

Bununla birlikte, Suriye ve Libya'dan gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler de baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

Gemiye saldırı iddiası



Sputnik'te yer alan habere göre, Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurdukları iddia edildi.



Reuters'te yer alan habere göre ise, Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Ghassan Salame; Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan limana saldırı düzenlendiğini söyledi.

Trablus'ta bulunan bir Reuters muhabiri liman tarafından yoğun bir duman yükseldiğini bildirdi. Limanda bulunan bir kaynak ise saldırıdan bir deponun etkilendiğini herhangi bir gemi hasarı bulunmadığını ifade etti.