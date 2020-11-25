"Türk hisse senedi piyasasındaki rallide banka, holding ve tüketim sektörleri öne çıkacak"

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan Cazenove bugün yayınladığı raporda, hükümet politikalarının basitleşmesinden kaynaklı olarak iyileşen makro ortak ve global talepte beklenen toparlanma sonrasında Türk hisse senetlerindeki kazanç fırsatlarını değerlendirdi.

Bankalar ve holdinglerin potansiyel fon akışının yönlendirdiği rallinin ilk etapta en çok fayda sağlayanları olacağı konusunda piyasada görüş birliği bulunduğunu belirten JPMorgan Cazenove, tüketim segmentinde de seçilmiş şirketlerin ekonominin açıllmasının semeresinin toplanmasını cazip şekilde fiyatlayacaklarını da öngördü.

Bankacılık sektöründe en beğendiği hisselerin Garanti Bankası ve YKB olmaya devam ettiğini ifade eden JPMorgan, holdinglerde ise Koç ve Sabancı'yı beğendiklerini vurguladı. Tüketim sektöründe Arçelik, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes ve Migros için 'ağırlığını artır' tavsiyesi veren JPMorgan, BİM, Tofaş, THY ve Ülker'in ise bu kısa ralliyi biraz gecikmeli takip edebileceklerini öngördü.