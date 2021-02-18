Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Şirketin 13,4 milyon TL nominal değerli payı halka arz edilecek, talep gelmesi durumunda 2,0 milyon TL nominal değerli pay ek satışı yapılacak. Şirketin pay başına satış fiyatı 10,00 TL olarak belirlendi.

Başvuru sürecini ocak ayında başlatan şirket, 20 Ocak'ta SPK'ya halka arz başvurusunda bulunmuştu.

Pamukova Elektrik de halka arz edilecek

Öte yandan Verusa Holding, %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. halka arzına ilişkin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.