Türk İlaç'ın halka arzına bireyselden 138,6 kat talep geldi

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket paylarınının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Türk İlaç paylarının mevcut halka arzında fiyatın 10 TL olarak açıklandığı ve halka arz büyüklüğünün 234,5 milyon TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Türk İlaç’ın sermayesinin 67 milyon TL’den 77,05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10,05 milyon TL nominal değerli 10.05 milyon adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat BATTAL’ın sahip olduğu 13,4 milyon TL nominal değerli 13.4 milyon adet pay olmak üzere toplam 23.450.000 TL nominal değerli 23.450.000 adet pay, halka arz edilmiştir" denildi.

Bireysel yatırımcıdan 138,6 kat talep geldi

Halka arzda, toplam 128.547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep geldi.

Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7,04 milyon TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1,339 milyon TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırıldı.

İki yatırımcı yüzde 5'ten fazla pay aldı

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan iki yatırımcı olduğu açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ME Performaa Management Consultancy payların yüzde 7,2'sini, Türkiye'den Tera Portföy de yüzde 8,5'ini aldı.