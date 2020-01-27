Türk İslami bankacılık sektörü hızlı büyümeye hazır

27 Ocak 2020

Moody's Investors Service, hükümetin Türk İslami bankacılık sektöründe büyümeyi yönlendiren girişimlerinin etkisi ile sektörün gelecek 10 yıl içinde varlıklarını ikiye katlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin İslami bankacılık sektörünün hali hazırda diğer Müslüman ülkelerden daha küçük olduğunu belirten Moody's, yavaş başlangıcın büyüme için bolca alan aldığı anlamına geldiğini ifade etti.

İslami bankacılığın Türkiye'deki toplam bankacılık varlıkları içinde Eylül 2019 itibariyle yüzde 5,8 paya sahip olduğunu belirten Moody's, Malezya'da bu oranın yüzde 33 ve Ortadoğu ülkelerinde yüzde 15-77 arasında olduğuna dikkat çekti.

Türk hükumetinin 2015-2019 döneminde 3 yeni kamu sahipli İslami banka-katılım bankası kurduğunu, erişimi genişlettiğini ve rekabeti artırdığını anlatan Moody's, "Buna ek olarak devlet destekli 2,6 milyar dolar yatırım ile 2023 yılında açılacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin büyüme için yeni bir ateşleyici olacak. Hükumet, İstanbul'u finans için global bir merkez haline getirmek istiyor ve İslami bankacılığın gelişmesi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi stratejik planının önemli bir ayağı" değerlendirmesini yaptı.

İslami bankacılığın gelişen düzenleme ve gözetimden fayda sağlamakta olduğunu da belirten Moody's, Borsa İtanbul'un İslami tahvil-sukuk işlemlerine Ağustos 2018'de izin vermesinin Türkiye'nin İslami sermaye piyasası aktivitesinin derinleşmesini sağladığını vurguladı.

Moody's, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 2025'e kadar hedefinin İslami bankacılık penetrasyonunun yüzde 15'e ulaşması olduğunu da hatırlattı.

Foreks