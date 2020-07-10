Türk kripto borsası dünyaya açılıyor

10 Temmuz 2020

Deniz KILINÇ

BtctTürk, yedi kıtadan yabancı kullanıcılarına on binde 5 komisyon oranıyla Bitcoin ve kripto para yatırma hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto para borsası BtcTürk Pro uygulamasıyla Türkiye’deki kullanıcılarına 7/24 Türk lirasıyla işlem yapma imkanı tanıyan şirket, global aktör olmayı hedefliyor.

2013 yılında Kerem Tibuk tarafından kurulan BtcTürk’ün yedinci doğum gününde şirketin hedeflerini tartışmak amacıyla Çarşamba günü düzenlenen toplantıda, platformun yurtiçindeki hizmetinin ardından yedi kıtada müşterilerle buluşacağı açıklandı. 2018 yılında BtcTürk bünyesine katılan CEO Özgür Güneri, şirketin yurtdışındaki müşteriyle buluşarak ağını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Ödenmiş sermaye 15 milyon liraya yükseldi

Güneri, şirketin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ödenmiş sermayesini 2019’un ilk altı ayındaki 9 milyon liradan 2020’nin ilk altı ayında 15 milyon liraya yükselttiğini söyledi. Şirketin söz konusu sermayeyi müşterilerine güvenli ve şeffaf bir platform oluşturmak için teknoloji yatırımları ve istihdam için kullanacağını belirten Güneri, platformdaki emir eşleme sayısının Nisan’da bir günde 189 bine yükseldiğini söyledi. Ayrıca şirket, pandemi döneminde 10 kişiye istihdam sağladı.

Beş büyük bankayla işbirliği

BtcTürk, Türkiye’de Akbank, Denizbank, Fiba Banka, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmak üzere beş büyük bankayla çalışan tek kripto para borsası olarak biliniyor. Güneri, “Genelde bizim gibi borsalar pek tanınmayan ödeme kuruluşlarıyla çalışır ama biz geniş müşteri ağı olan güvenilir bankalarla çalışmayı tercih ettik. Piyasa değeri az, sadece Türkiye’de listelenen ve manipülasyon, spekülasyon ve pump&dumplara açık olan kripto paraları listelemek istemiyoruz,” dedi.

Yedi yılda 900 bin kullanıcı

BtcTürk platformundaki kullanıcı sayısı yedi yılda 900 bine ulaştı. Türkiye’nin 81 üyesindeki kullanıcı profilinin çeşitli yaş gruplarından oluştuğunu söyleyen Güneri, platformun amacının portföyünü genişletmek ve kripto paralarla ilgilenen yatırımcıyı eğitmek olduğunu belirtti.

Liquid Network platformu

Şirket, global kripto para pazarında önemli bir aktör olma çabaları kapsamında blockstream tarafından geliştirilen ve yatırımcılar ile kripto para borsaları arasında Bitcoin işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan veren Bitcoin yan zinciri Liquid Network’e üye oldu. Ayrıca BtcTürk CTO’su Ozan Yurtsever de Şubat ayında Liquid Network’ün Teknoloji Kurulu’na yer aldı.