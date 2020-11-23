Türk Lirası değer kazanmaya devam edecek

Ekonomi yönetiminde piyasa dostu değişim sonrası Türk Lirası kasım ayında dünyanın en çok kazandıran gelişmekte olan ülke parası oldu. Hal böyle olunca yeniden yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Hafta boyunca uluslararası yatırım bankalarından Türkiye raporları yağdı. Raporlarda ekonomi yönetiminde piyasa dostu değişim devam ederse Türk Lirası’ndaki değer artışının devam edebileceği vurgulanıyor.



Serhat Gürleyen yazdı...