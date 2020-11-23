Türk Lirası değer kazanmaya devam edecek
Dünya Gazetesi yazarlarından Serhat Gürleyen, son haftalarda Türk varlıklarına artan ilgiyi ve bu ilginin önümüzdeki günlerde de artmaya devam edeceğini yazdı...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomi yönetiminde piyasa dostu değişim sonrası Türk Lirası kasım ayında dünyanın en çok kazandıran gelişmekte olan ülke parası oldu. Hal böyle olunca yeniden yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
Hafta boyunca uluslararası yatırım bankalarından Türkiye raporları yağdı. Raporlarda ekonomi yönetiminde piyasa dostu değişim devam ederse Türk Lirası’ndaki değer artışının devam edebileceği vurgulanıyor.
Serhat Gürleyen yazdı...