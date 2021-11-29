Türk Lirası haftaya değer kaybıyla başladı

Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni Omicron varyantının yarattığı kaygılar nedeniyle Cuma günü görülen oynaklık bugün azalırken, TL'de ise faiz indirim süreciyle başlayan değer kaybı trendi devam ediyor. Geçen cuma günü omicron endişeleriyle yüzde 10 değer kaybeden petrol piyasalarında da yüzde 4'lük bir tepki yükselişi yaşanıyor.

Yeni haftanın ilk saatlerinde sakin seyreden Türk Lirası, piyasaların açılışına doğru yeniden hareketlendi. Son 14 işlem gününün 13'ünde değer yitiren TL, Cuma günü akşamı dolar karşısında 12,40'a yakın seviyelerden işlem görürken yeni haftaya 12,50'nin hafif üzerinde başlamasının ardından likiditenin düşük olduğu piyasada yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 12,85'e kadar yükseldi.

Dolar/TL, kısa süreli olarak 12,80'in üzerini test ettikten sonra piyasalardaki işlemlerin artmasıyla birlikte 12,65'ler düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL ise bu sabah 14,46'yı gördükten sonra 14,25'ler civarında işlem görüyor.

Ekonomi yönetiminden düşük faiz mesajları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikası içi "bu sefer kararlıyız" dedi. Bu açıklama, iktisatçıların bilinen ekonomi gerçeklerine aykırı bulduğu cari fazla hedefleyen ve TL'de sert değer kayıpları getiren mevcut politikanın devam edeceği anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta sonunda yaptığı konuşmalarında düşük faiz politikasının devam edeceği mesajlarını yineledi.

Enflasyonun yüzde 20'den yüzde 30'lara çıkması bekleniyor

Ekonomistler bu politika çerçevesinde enflasyonun birkaç ay içinde mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklerken, mevcut para politikası TCMB'nin yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL'nin reel getirisinin -yüzde 15 ile tarihte görülmemiş kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalar Omicron varyantına odaklandı

Küresel piyasalara bakıldığında ABD hisse senedi vadeli kontratları piyasalardaki toparlanmaya öncülük ederken, yatırımcılar birkaç hafta bekleyip Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ekonomik toparlanmaya zarar verip vermeyeceğini izlemeye hazırlanıyorlar.

Yeni varyantı nedeniyle başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma takvimlerinde değişiklik yapıp yapmayacağının ipuçları yakından izlenecek.

Geçen cuma yüzde 10 düşen petrol yüzde 4 yukarıda

Petrol fiyatları, Cuma günkü keskin gerilemenin ardından dip fiyatlardan yapılan alımların etkisi ve OPEC+'in Omicron varyantına yanıt olarak üretim artışlarını durduracağı beklentileriyle bugün toparlandı. Ancak yatırımcılar, yeni varyant hakkında hala çok az şey bilinmesi nedeniyle temkinli kaldı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, Cuma günü 9.50 dolar gerilemesinin ardından bugün %4.3 artarak 75.83 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü, Cuma günü 10.24 dolar gerilemesinin ardından %5.1 artarak 71.62 dolara yükseldi.

ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, Cuma günü 14 baz puan düşerek Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledikten sonra bugün yüzde 0,56 yükseldi. Vadeli kontratlardaki fiyatlamalar ABD'de ilk faiz artırımı beklentilerinin bir ay ötelendiğini gösterdi.

Omicron varyantında son gelişmeler neler?

Koronavirüsün ilk olarak geçen hafta Güney Afrika'da tespit edilen yeni Omicron varyantına en az 12 ülkede daha rastlanırken, Japonya yabancıların ülkeye girişini yarından itibaren yasaklama kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü diğer koronavirüs varyantlarına kıyasla daha bulaşıcı olduğundan şüphe edilen Omicron hakkında daha net bilgi edinmek için birkaç hafta kadar izlenmesi gerektiğini belirtti. Aşı üreticileri ise var olan aşıların varyant üzerinde etkili olup olmadığının iki hafta içinde tespit edileceğini ifade ettiler.