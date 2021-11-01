Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ekim ayını değer kaybında zirvede tamamlayan Türk Lirası, kasım ayına değerlenerek başladı. Hafta sonunda İtalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşmeden sonra verilen iyimser mesajlar Türk Lirası'ndaki değer artışında etkili oluyor.

Geçen haftanın başında 10 büyükelçi için istenmeyen adam açıklamasıyla 9,85 sınırına yükselerek rekor tazeleyen dolar/TL, haftayı 9,60'ın hemen altında tamamlamıştı. Yeni ayın ve haftanın açılışında düşüş devam ederken dolar/TL, piyasaların kapanışına doğru 9,50'nin de altını gördü. Benzer grafikler sergileyen euro/TL ise kısa bir süreliğine de olsa 11 liranın altını test etti.

Gözler enflasyon rakamlarında

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Eylül'de yüzde 19,58'e yükselen enflasyonun yüzde 20'yi aşması beklenirken, TCMB'nin takip ettiği çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 17'yi aşması bekleniyor.

Merkez bankasının son faiz indiriminin ardından politika faizi hem manşet hem de çekirdek enflasyonun altında kaldı. Ekim ayında da bu farkın açılması bekleniyor.