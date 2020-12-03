Türk Lirası mevduatın payı yüzde 39,4’e düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bankacılık verilerine göre 27 Kasım haftasında gerçek kişilerin TL mevduatı 6 milyar 576 milyon lira gerileyerek 828.6 milyar liraya indi. Ticari kurumların TL mevduatı 5 milyar 504 milyon lira, resmi ve diğer kurumların TL mevduatı da 22 milyar 613 milyon lira arttı. Ticari kurulaşların TL mevduatı 463 milyar liraya, resmi kurumların TL mevduatı 259.3 milyar liraya yükseldi. BDDK verilerine göre bankalardaki toplam TL ve yabancı para mevduat da 71 milyar lira yükselişle 3 trilyon 518,6 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektörü toplam kredileri de 45.3 milyar liralık artışla 3 trilyon 622 milyar liraya yükseldi. Ticari krediler 2 trilyon 764,7 milyar liradan 2 trilyon 805,8 milyar liraya, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları da 812.1 milyar liradan 817.1 milyar liraya yükseldi.



Gerçek kişilerin TL mevduatının payı 27 Kasım haftasında 20 Kasım haftasına göre 0,85 puan azalarak yüzde 39,4’e geriledi. Bireylerin yabancı para mevduatının toplam mevduatları içindeki payı da yüzde 60,6’ya yükseldi.



Takipteki alacaklar 392 milyon lira arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Kasım ile biten haftada 2 milyar 217 milyon lira yükselerek 674 milyar 982 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 279 milyar 752 milyon lirası konut, 11 milyar 222 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 8 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 60 milyon lira artarak 598 milyar 635 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 yükselerek 142 milyar 145 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 487 milyon lirası taksitli, 78 milyar 658 milyon lirası taksitsiz oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 392 milyon lira artarak 150 milyar 582 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 200 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.