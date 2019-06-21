Türk Lirası negatif ayrıştı

21 Haziran 2019

İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken, TL gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Bankacılara göre bu hafta genel olarak iyimser bir seyir izleyen kurda bugün negatif ayrışma yaşanmasının sebebi ise seçimlere yönelik belirsizlikler.

Bankacılar seçime bir kaç gün kala iki siyasi gelişmenin ön plana çıktığını belirtiyorlar. Bunlardan birincisi bu yerel seçimde kendi adayı bulunmayan HDP'nin oylarının nasıl dağılacağı, ikincisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da yaşanan VİP tartışmasıyla ilgili yargının vereceği kararın Millet İttifafı İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesebileceği söylemi.

Güne 5.77 civarında başlayan dolar/TL, gün içerisinde 5.82 seviyelerine kadar çıktı. Dolar/TL gün sonuna doğru 5.80'in üzerinde yer aldı.

Gelişmekte olan para birimleri arasında bugün TL ve ruble dolar karşısında değer kaybeden nadir para birimlerinden oldu.