Türk lirası varlıklarda satış baskısı

Türk lirası varlıklarda bugün değer kayıpları öne çıktı. Borsada gün içerisinde yüzde 4 düşüş yaşanırken, dolar/TL yüzde 1 yükselişle 8,20 lira seviyelerini test etti. Yılın zirvesine çıkan gram altın ise 473 seviyesini aştı.

İçerde piyasa fiyatlamalarına olumsuz yansıyacak bir gelişme yaşanmazken, küresel risk iştahındaki zayıflama satış baskısı olarak hissediliyor. Artan COVID-19 vakaları, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerilemesi ise öne çıkan başlıklar olarak gösteriliyor. Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık olarak 10 ABD'li diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Borsada yabancı satışları

Borsa İstanbul'da satışlar haftanın üçüncü işlem gününde hız kazandı. Yabancı ağırlıklı satışlara işaret eden analistler, sanayi endeksinde yüzde 5'i aşan kayba dikkat çekti. Gün içerisinde yüzde 4'ü aşan düşüşle 1.308 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi ise günü yüzde 2,65 değer kaybıyla 1.328 puandan tamamladı.

Ahlatcı Yatırım, paylaştığı piyasa notunda, endekste önemli desteğin kırılmasının satışları hızlandırdığını belirtti. Aracı kurumun değerlendirmesi şöyle: "TCMB'de görülen başkan değişikliğinin ardından yön bulma konusunda zorlanan BIST 100 endeksinde, önemli destek seviyesi olan 1400'ün aşağı yönlü kırılmasının ardından satışlar hızlandı. Borsada hacimlerde oluşan düşüşlerin fiyatlamalara da yansıdığı görülürken artan halka arzların satışlarda bir payının olabileceği düşünülüyor. Küresel ölçekte risk iştahında azalmalar meydana gelirken açıklanan bilançolar ABD borsalarında fiyatlamalarda oynaklığa neden oluyor.

Yaşanan gelişmeler sonrasında BIST 100 endeksinin 1400 ve 1385 bölgesi altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareket etmesi beklenirken 1320 ve 1300 destek seviyelerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Tekrardan yukarı yönlü bir hareketin oluşabilmesi için öncelikle 200 günlük üssel hareketli ortalama 1345 seviyesinin üzerinde bir seyrin görülmesi gerekiyor. Seyrin oluşması durumunda ise 1340 ve 1350 direnç seviyelerinin önemini koruyor."

Dolar/TL, 8,20 seviyelerini gördü

Gelişen ülke para birimlerinin çoğu, bugün dolar karşısında düşüş kaydetti. Hafta başında 8,03 seviyesine inen ancak aşağı yönlü harekette zorlanan dolar/TL de, gün içerisinde 8,20 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, yüzde 1'e yakın yükselişle 8,18 seviyesinde işlem görüyor. Bugün en yüksek 9,8722 seviyesini test eden euro/TL ardından 9,85 seviyesinde dengelendi.

Gram altın yılın zirvesinde

Gram altın da 470 lirayı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyelerine işaret ediyor. Meksa Yatırım'ın notunda, gram altının 470 seviyesindeki direncin aşıldığı ifade edilerek, şu analiz yapıldı: "Gram altın 470 üzerinde kalabilirse 474 ve 478 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Ancak 470 üzerinde kalamaz ise gerileme ile 459, 456, 451 ve 447 seviyelerine doğru gerilemenin önü açılmış olabilir."