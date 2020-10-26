Türk lirasında güç kaybı sürüyor: Dolar/TL 8,06'ya kadar çıktı

26 Ekim 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da zirvede başladı.

Dolar/TL PPK öncesi gördüğü 7.7935 seviyelerinden yeni zirve olan 8.0670'e kadar yükselmiş durumda. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9,5491'e taşıdı.

Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile değer kaybetmeyi sürdürüyor. Kur 8.0670'e kadar yükselirken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bugün yüzde 1.3 ile gelişmekte olan para birimleri arasında açık ara en yüksek.

Borsada 6 haftalık yükseliş sona erdi



Borsa, yaklaşık 1,5 aylık yükseliş sonrası yeni haftaya düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 8,18 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 1.182,45 puana geriledi. Bugün en düşük 1165 puana kadar inen BIST-100'de yüzde 2 değer kaybı görüldü. Cuma günü yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,18 gerileyerek üst üste 6 hafta süren yükseliş serisini sona erdirdi.

Gözler enflasyon raporu sunumunda

Merkez Bankasının çarşamba günü gerçekleştireceği enflasyon raporu bu haftanın en öenmli gündem maddelerinden biri. TCMB'nin yılın son enflasyon raporunda yüzde 8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyor. TCMB Başkanı Uysal'ın piyasaya vereceği mesajlar da TL'nin seyri açısından önemli görülüyor.

Bu arada TCMB geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 14.75 basit faizle 5 milyar TL verdi.

Üç büyük merkez bankası faiz kararını açıklayacak

Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faiz kararlarını ertelemesini beklerken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor.