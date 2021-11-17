Türk Lirası'nda kayıp hız kesmiyor
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken, Türk Lirası dolar ve euro karşısında kayıplarını artırdı. Dolar/TL 10,63 zirvesine çıktı; Euro/TL 12 seviyesini aştı.
Türk Lirası, dolar ve euro karşısında kayıp yaşamaya devam ediyor. Yarınki TCMB faiz kararı öncesinde dolar/TL 10,63'ü aşarak rekor tazelerken, Euro/TL kuru da 12 seviyesini gördü.
TCMB'den perşembe günü faiz indirimi beklentisi devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajları TL'de değer kaybının artmasına neden oldu.
Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülürken, Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor.
Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam
Yarınki faiz kararı öncesi 'faizin sebep, enflasyonun netice olduğu' söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanla beraber olmam" dedi.
Piyasada ağırlıklı beklenti TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği ve 100 baz puanlık indirim daha geleceği yönünde.
Spot altın 1865 seviyesinin üzerini görürken, gram altın ise yurtdışı ve içerde yükselen kur etkisiyle 635 lira seviyelerine taşındı.