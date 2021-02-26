Türk lirasında kırılganlık devam ediyor

Türk Lirası'nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. Dolar/TL ve Euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL 7,40'ı geçerken; euro/TL 9'un üzerini gördü. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,48; euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti.

Saaat 09:42 itibariyle; dolar/TL 7,4290 ve Euro/TL 9,0370 seviyesinde yer aldı.

Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

Vakıf Yatırım: 7,30'un üzerinde kalındığı sürece baskı sürebilir

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanana bilgilendirme notunda dünyada güçlenen enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareketlerin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığı hatırlatıldı. Bu baskılar neticesinde 7,40'ın üzerine çıkan dolar/TL için Vakf Yatırım'ın değerlendimesinde şu ifadeler yer alıyor: "Önemli seviye olarak takip ettiğimiz 7.30 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece, kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir. 7.50-7.55 bölgesi yukarıda ilk direnç olarak izlenmelidir "

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor. Aslanoğlu, "Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek" yorumunu yaptı.

GÜNÜN AJANDASI

Ayın son iş gününde TÜİK dış ticaret istatistikleri, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, katı yakıtlar, TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini duyuracak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki Mart-Mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma ve ihale programını duyuracak. Hazine tarafından bir önceki ay sonunda açıklanan kesinleşmemiş programa göre Mart ayında 6, Nisan ayında 8 ihale planlanıyor. Açıklanacak yeni program ile Mart ayı için takvim kesinleşecek.

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticareti (16.30), Chicago PMI (17.45), Michigan Tüketici Güven Endeksi (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) verileri izlenecek.



AB liderleri AB'nin Güney Komşuları video konferans toplantısında bölgedeki güvenlik ve savunma durumunu ele alacaklar (11.00).