Türk Lirası'nda zayıf görünüm sürüyor

Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan gevşemeye rağmen, Türk lirasında zayıf görünüm devam ediyor. MB faiz kararıyla birlikte 8,02 seviyesine inen, ancak karar metnindeki 'faiz indirim mesajı' ile yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de aşağı yönlü denemeler sınırlı kalıyor. Kur bugün 8,07 - 8,13 aralığında işlem gördü.

UBS, dolar/TL tahminini güncelledi

UBS yayımladığı araştırma raporunda dolar/TL tahminlerini güncelledi. TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi durumunda kayda değer faiz artışlarının gelebileceğini belirten banka, 2021’in ikinci çeyreği için dolar/TL tahminini 8,00’den 8,30’a güncellerken, üçüncü çeyrek için tahminini ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi. 2021’in dördüncü çeyreğinde dolar/TL kurunun 9,00 seviyesine ulaşmasını bekleyen banka, 2022’nin ilk çeyreği için kur tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.

IIF Baş Ekonomisti Brooks: TL üzerinde baskı halen yüksek

Öte yandan Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun vadeli ABD tahvil faizlerinde yükseliş devam edecek. Bu da gelişen piyasa kurları üzerinde baskı uygulayacak. Ağbal, bunun önüne geçmeye çalışıyordu. Türkiye gelişen piyasalar için bazılarının düşündüğünden çok daha fazla sistemik bir ülke ve TL üzerinde düşüş baskısı halen yüksek" ifadelerini kullandı.