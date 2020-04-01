Türk Prysmian Kablo'dan 6,7 milyon liralık temettü kararı

01 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Toplantıda, Türk Prysmian Kablo’nun 2019 yılı finansal sonuçları ve hissedarlarına temettü olarak 6 milyon 669 bin 20 TL net dağıtılabilir kârının dağıtımı onaylandı. Ayrıca; şirketin yeni Yönetim Kurulu da atandı. Fabrika Direktörü Halil İbrahim Kongur’un Başkan ve CEO’su Cinzia Farisè’nin Başkan Yardımcısı seçildiği Yönetim Kurulu’na ayrıca, Mali ve İdari İşler Direktörü Ercan Gökdağ, Prysmian Group Operasyon Direktörü Andrea Pirondini, Prysmian Group Mali İşler Direktörü Pier Francesco Facchini ile bağımsız üye sıfatıyla Banu Uzgur, İsmet Su ve Mine Ayhan seçildi.

“Tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz”

Türk Prysmian Kablo’nun CEO’su Cinzia Farisè, “Bu günlerde, tüm dünyadaki insanları, toplulukları ve işletmeleri etkileyen COVID-19'un küresel yayılımı ile karşı karşıyayız. Şirketimiz, durumun gelişimini gerçek zamanlı olarak yakından takip etmeye ve halkımız ve operasyonlarımız üzerindeki etkisini önlemek ve en aza indirmek amacıyla, ilgili kamu yetkililerini sürekli olarak dinlemeye devam etmektedir. Şirketimizin her çalışanı sayesinde, akıllı çalışma ve istisnai hijyen ve sanitasyon önlemlerinin alınmasıyla, müşterilerimizin yararına tüm tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Türk Prysmian Kablo olarak 2020'de yatırımcılarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.