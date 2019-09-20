Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş

20 Eylül 2019

Bankalardan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama sonrası Türk Telekom (TTKOM) hisselerindeki dün başlayan yukarı yönlü sert hareketler bugünde devam ediyor. yüzde 5'i aştı.

Dün kapanışa dakikalar kala saat 17:45 sularında 5,32 lira olan Türk Telekom hisseleri hızlı bir yükselişin ardından günü 5,66 liradan kapatmıştı. Dün Türk Telekom'daki artış yüzde 4,24 olarak gerçekleşmişti.

Toplam artış yüzde 12'yi geçti

Türk Telekom hisselerindeki yükseliş bugünkü işlemlerde de devam etti ve hisse fiyatları 6 liraya dayandı. Saat 10:40 itibarıyla Türk Telekom hisseleri yüzde 5,83'lük artışla 5,99 liradan işlem görüyor.



Gün içerisinde en yüksek 6,01 lirayı gören Türk Telekom hisseleri, dünkü KAP bildiriminin yapıldığı dakikadan itibaren toplam artış yüzde 12'nin üzerine çıktı.

Son bir buçuk yılın zirvesinde

Böylece Türk Telekom hisseleri Mayıs 2018 yılından bu yana en yüksek seviyelerini görmüş oldu. 2008 yılının mayıs ayında halka arz edilen Türk Telekom hisselerinin gördüğü en yüksek fiyat seviyesini 7,38 lira ile 29 Ağustos 2017 tarihinde görmüştü.

Türk Telekom hisseleri neden yükseliyor?

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc'yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi.

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, "Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ yerel danışman olarak görev alacaklardır." ifadelerine yer verildi.