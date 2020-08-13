Türk Telekom ilk yarıyı rekorlarla kapattı

13 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türk Telekom, bu yılın ilk yarısına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk yarıda 1,6 milyar TL net kar elde etti. Önceki gün düzenlenen basın toplantısında konuşan Telekom CEO’su Ümit Önal, bu rakamın şirketin 2008’de halka arzdan bu yana görülen en yüksek net karı olduğunu vurguladı. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktı.

Ümit Önal, Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL’ye ulaştığını ve ilk yarı yılda FAVÖK marjının ise 46,8 olduğunu aktardı. Önal, "2020’nin ilk altı ayında 13,3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı. Bu yılın ilk yarısında net karımız halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye çıktı" diye konuştu.

Abone sayısı 48 milyonu aştı

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını açıklayan Önal, şunları söyledi: "Sabit geniş bant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit geniş bant Müşteri Başına Ortalama Gelir (ARPU) ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi."

Borçlar düşüyor, vadeler kısalıyor

Önal, son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranlarının ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine gerilediğine vurgu yaparak, haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdikleri ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attıklarını hatırlattı. Önal, “Bu adım gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor" dedi. Önal, uzun vadeli borçların yavaş yavaş kısaya düşmeye başladığına dikkat çekerek, “Kısa vadeli borçlarımızın toplam borçlara oranı yüzde 30’lar seviyesinde. Rahatlıkla karşılanacak seviyede önümüzdeki çeyreklerde daha da aşağı gelecek. Türk lirası kredileri de tercih ediyoruz. Bunu çok sağlıklı bir trend olarak görüyoruz” dedi.

Stratejilerini uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerini koruduklarını aktaran Önal, üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlara değer katma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

Sabit geniş bant abonesi 2019’u geçti

Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında sabit geniş bant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğunu belirten Önal, sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımının yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttığını belirtti. Önal’ın verdiği bilgilere göre, 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamından daha fazla sabit geniş bant abonesi kazandı.

Ümit Önal, fiber ağlarının Türkiye’nin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaştığına dikkat çekerek, “Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

“Yatırım iştahımız artıyor”

Yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2020’nin tamamında ise 6.4 milyar TL yatırım hedefliyor. Şirketin özelleştirmeden bu yana toplam yatırım miktarı ise 17 milyar dolara ulaştı. Önal, yatırımlar konusunda şu açıklamayı yaptı: “Yatırımlarımızı geri dönüşünün hızlı. Bu da bizi yeni yatırım yapma konusunda iştahlandırıyor. Yüzde 20 oranında yatırım bölü gelir oranımız var. Türkiye’nin fiberleşmesi, internet penetrasyonunun artırılması, bununla birlikte yüksek hızlı internetle tanıştırılması şeklinde merkeze alan aynı şekilde swap yaparak mevcuttaki mobil sahalarımızı bir taraftan 5G’ye hazır olacak şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Fiber erişime kapsamamız yüzde 80’lerde bu yüzde 80’nin bir kısmı saha dolabına kadar fiber, bir kısmı eve kadar fiber fiberleşme toplam abonemiz içinde yüzde 40’lara dayandı. Bakırların fibere dönüşümü de hızlıca devam ediyor” dedi.

İştiraklerden iyi haberler yolda

Yatırım havuzunuzdan Unicorn çıkarmak gibi bir düşünceleri olup olmadığı yönündeki soruya Önal, şu cevabı verdi: “Dünya devleri ile ilerliyoruz. 5 tane iştirakimiz var. Araştırma geliştirme şirketimiz Argela, entegratör şirketimiz İnnova, çağrı merkezi şirketimizi AssisTT, TT International ve SEBİT var. Doctor Turkey isimli sağlıkta ortağımız var. MentalUp var. ViraSoft var. Bugün erken olabilecek ama paylaşmak için heyecanlandığımız çalışmalarımız var.”

"Uzaktan eğitime hazırız"

Uzaktan eğitim konusuna da hazırlıklı olduklarını ifade eden Önal, “Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Diğer yandan söylediğiniz gibi bir video konferans uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu binamızda birçok yeni girişimi destekliyoruz. Bizim bir TT Ventures şirketimiz bir de Pilot uygulamamız var. Oyun alanında da sosyal medya alanında da diğer operatörler gibi bizler de çalışıyoruz” diye konuştu.





