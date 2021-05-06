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Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde karını ikiye katladı

Türk Telekom, 2021'in ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yüzde 20,4 artırırken, şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı ve 1 milyar 356 milyon TL oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Telekom Grubu, 2021'in ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını  açıkladı. Grup, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği performansla 2021'e güçlü bir başlangıç yaptı. 2021'in ilk çeyreğinde konsolide gelirler yıllık  bazda yüzde 20,4 artarken, FAVÖK, yüzde 50,1 FAVÖK marjı ile 3,8 milyar TL'ye  ulaştı. Net kar yıllık yüzde 105 büyüme ile 1.356 milyon TL oldu. Net Borç/FAVÖK, yüksek döviz kurlarına rağmen çeyreksel bazda 1,15  seviyesinde sabit kaldı.

Şİrketin açıkladığı finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi:

“Ülkemiz, bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdi. Umuyoruz  ki, bu zor zamanların hızla sonuna yaklaşıyoruz. Bu dönem boyunca  işimizin zirvesinde kalmaya ve sürdürülebilir güçlü büyüme için  iddialı hedeflerimiz üzerinde çalışmaya odaklandık. 2021 yılına  tahminimizden daha güçlü başladık  bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı  yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yüzde 16 gelir büyümesi, 15,4 milyar TL FAVÖK ve 8 milyar TL yatırım  harcaması öngörüyoruz. Finansal mükemmellik ve risk yönetimi,  dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine odaklanarak 2020  yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021’de  daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık. Şu ana  kadar kaydettiğimiz ilerleme ve önümüzdeki aydınlık görünüm,  müşterilerimiz, toplumumuz ve paydaşlarımızın karşısına gururla  çıkmamız için bize ihtiyacımız olan güveni veriyor.”