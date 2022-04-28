Türk Telekom'un net kârı 561 milyon lira oldu

Türk Telekom, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin yılın ilk 3 ayındaki net kârı yüzde 58,6 daralarak, 561 milyon lira olarak gerçekleşti. Telekom, 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde 1.35 milyar TL net kâr açıklamıştı.

FAVÖK, yüzde 43,5 FAVÖK marjı ile 4,1 milyar TL'ye yükseldi. Grup, birinci çeyreği 389 milyon dolar uzun pozisyonla kapattı. Net Borç/FAVÖK, döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesiyle bir önceki çeyreğe göre hafif yükselerek 1,24x oldu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şunları söyledi:

“2022'nin birinci çeyreğine, şirketteki yüzde 55 hissesini satan LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasındaki hisse alım işlemi damga vurdu. Buna göre TVF, Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı oldu. Yeni hissedarımız ve Yönetim Kurulumuz ile tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu ödün vermeden yerine getirmek için ortak bir hedef altında birleşiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen en iyi uygulamalara bağlı kalırken, telekomünikasyon sektöründeki sağlam konumunu daha da güçlendirecek, küresel standartlarda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak ve yatırım profilini geliştirecek fırsatları kollamaya kararlılıkla devam edeceğiz. 2022'nin karşımıza yepyeni zorluklar çıkarmayacağını düşünmek güç, ancak kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla birlikte krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz. Sağlam temelimiz, yeni koşullara adapte olma çevikliğimiz ve teknolojik ilerlemeye yönelik tutkumuz, müşterilerimize, toplumumuza ve tüm paydaşlarımıza, stratejilerimizi etkin ve başarılı bir şekilde uygulayarak üstün hizmetler sunma yeteneğimizi temin ediyor.”