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Turkcell, AB ülkelerinde ödeme hizmeti verecek

Turkcell, Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri faaliyetlerinde bulunacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Turkcell, Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'nin (TÖHAŞ), Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri faaliyetlerinde bulunmasına karar verdi.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından, Almanya'da mukim Turkcell Europe'un TÖHAŞ tarafından devralınmasına karar verildiği ifade edildi.