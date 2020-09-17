Turkcell hisselerinde 'ani satış' yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu, Turkcell hisselerindeki ani satış hareketleri nedeniyle emir iletiminin askıya alındığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell hisselerindeki ani satış hareketleri nedeniyle emir iletiminin askıya alındığını duyurdu.
SPK tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) pay piyasasında 15.09.2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 18.09.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch (MKK Sicil No:(14011119) unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’ye Direct Market Access (Doğrudan Piyasa Erişimi, DMA) aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.