Turkcell ile IMTIS'ten 'strateji' toplantısı

Turkcell'in yüzde 19.8'ine sahip olan IMTIS Holdings, bazı "stratejik ve operasyonel inisiyatifler" hakkında Turkcell yöneticileri ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Turkcell'deki yatırımını sürekli gözden geçirdiğini belirten IMTIS Holdings tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin devam etmesi öngörülüyor. Görüşmelerin ayrıca mevcut veya potansiyel iş ortakları veya rakipleri de içerebileceği ifade edildi.

Şirketin ikinci büyük hissedarı olan IMTIS Holdings, görüşmelerin "Turkcell'in faaliyetleri, idaresi, yönetim kurulunun oluşumu... sermaye dağılımı, kâr payı dağıtımı politikası, finansal stratejisi" ile sınırlı olmamak üzere pek çok konuyu içerebileceği ifade etti.