Turkcell'den 500 milyon euroluk kredi anlaşması
Turkcell, China Development Bank ile 500 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Turkcell China Development Bank ile grubun üç yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, euro ve yen cinsinden kullanılabilecek kredilerin vadesi sekiz yıl, ilk 3 yılı ise anapara geri ödemesiz olacak.
Kredinin yıllık faiz oranı euro dilim için Euribor+%2.29, yuan dilim içinse sabit %5.15 olacak.