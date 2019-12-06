Turkcell'e, Çin Kalkınma Bankası'ndan 500 milyon euro kredi

06 Aralık 2019

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 500 milyon avro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Üç yıl boyunca kullanılabilecek olan bu kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenmesi hedeflenecek. Kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uzun vadeli ve uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız.

Amacımız nihai kredi anlaşmasını gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalayarak hem mevcut alımlarımızı hem de ileride oluşabilecek 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak. Ülkemize ve şirketimize olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak gördüğümüz bu gelişmenin başarıyla tamamlanarak benzer işlemlerin de önünü açmasını bekliyoruz."