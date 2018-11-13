TurkishBank, şubeleri sanatla buluşturuyor

13 Kasım 2018

Şubelerini birer deneyim alanına dönüştürme vizyonuna dayanan “şube-sergi” konseptini benimseyen TurkishBank, Nişantaşı Valikonağı’nda yer alan Merkez Şubesi’ni sanatla birleştiriyor. Böylelikle müşteriler şube ziyareti sırasında birbirinden değerli eserleri de inceleyebilme fırsatı yakalıyor.

Yenilenen Merkez şubede sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan TurkishBank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, "Fiziki şubelerdeki trafik her geçen gün azalıyor. 2022’ye kadar yüzde 36’lık bir azalma öngörülüyor. Aynı dönemde mobil bankacılık trafiğinin ise yüzde 121’lik artış sağlayacağı öngörülüyor. Biz de TurkishBank olarak bu gerçekten yola çıkıp mevcut şubelerimizi nasıl değerlendirebiliriz, dijital bankacılıktaki hıza ve yenilikçiliğe öncülük ederken bir yandan da şube deneyimini müşterilerimiz için nasıl daha cazip hale getiririz diye düşündük ve sanata başvurduk.” şeklinde konuştu.

Turkishbank Merkez Şubesi’nde yer alan sanat eserleri klasiklerle çağdaş sanatı bir araya getiren bir perspektiften sunuluyor. Halihazırda 12 eserlik bir seçkiyi kapsayan Merkez Şube Abidin Dino, Nejad Melih Devrim, Elvan Alpay ve Erdağ Aksel gibi sanatçıların işlerine ev sahipliği yapıyor.

Dünya bankacılığında da deneyimsel şube alanı trendinin yayıldığını belirten Börteçene, “Dünya devleri şubelerini üçüncü nesil kahve mekanı ya da tiyatro sahnesi gibi alanları içine dahil ederek tasarlamaya başladı. Biz kurulduğumuz ilk günden bu yana ilişki bankacılığına odaklandık. Sanat da bu anlayışı pekiştirecek. Merkez şubemizde başlattığımız bu deneyimi farklı şubelerimize de yaymayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Nişantaşı’nda yer alan TurkishBank Merkez Şubesi’nde görülebilecek eserler ise şöyle:

• Abidin Dino – Antibes

• Erdağ Aksel - Güzellik Nesneleri Serisi

• Kaan Küley – Bürokrasinin Kırtasiyesi

• Selma Gürbüz - Kamiyama Aslanları

• Elvan Alpay - Düş Orman Serisi

• Emin Mete Erdoğan - Beautiful Sadness V

• Nasan Tur - Trust is Demanding

• Nejad Melih Devrim - Abstrait Vert

• Sercan Gündoğar – Evcil Doğa

• Sercan Gündoğar – Yaşayan İzler

• Mustafa Horasan – Alacakaranlık

• Mustafa Horasan – İçimdeki Şeytanı Öldürürsen Meleği de Öldürürsün