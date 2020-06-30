Türkiye ekonomisinin dış borç stoğu 431 milyar dolar oldu

30 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, 431 milyar dolar, milli gelire oranı ise yüzde 56,9 oldu. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 256,5 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,8 olarak kayıtlara geçti.



Hazine garantili dış borç stoku ise 14,2 milyar dolar oldu.



Kamu net borç stoku bu dönemde 782,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,7 olarak belirlendi.



AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 554,5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 35,1 olarak kaydedildi.